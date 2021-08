Da Redação

Dupla armada assalta depósito em Apucarana

Um depósito de materiais recicláveis, localizado na Rua Caetano Lopes Pineda, no Jardim Apucarana, foi alvo de um assalto a mão armada na tarde desta segunda-feira (9), por volta das 16 horas.

Dois criminosos entraram no estabelecimento armados com uma faca e roubaram R$ 600 e dois celulares. Em seguida, entraram em um Fiat Uno preto e se evadiram. A Polícia Militar (PM) foi acionada e tenta localizar os suspeitos.

Proprietário do depósito, Armando Diadosk conta que estava acompanhado de sua filha pequena no momento em que os assaltantes invadiram. “Eu estava com minha filha na frente do depósito quando chegaram duas pessoas com faca. Eles foram entrando e empurrando. Foram tirando dinheiro do nosso bolso e do caixa, pegaram os celulares e fugiram”, disse.

Armando ainda tentou correr com seu carro atrás dos bandidos, mas não conseguiu. “A gente foi com uma camionete atrás deles, mas entraram na contramão na Rua Rio Grande do Sul e foram até a Avenida Santa Catarina em alta velocidade. Aí não dá pra bater o carro em perseguição", contou a vítima do roubo.