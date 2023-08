Dupla apucaranense conquista 3º lugar no Rally dos Sertões

A dupla apucaranense Otávio Enz “Marreco” e Rodrigo Khezam conquistou lugar no pódio no Rally dos Sertões 2023, disputado nos de 11 a 19 de agosto no Nordeste. O piloto Marreco e seu navegador Khezam ficaram em terceiro lugar na categoria “Prodution T1”, com uma caminhonete Mitsubishi Triton, preparada de fábrica e certificada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Na última etapa do Sertões, com chegada no litoral cearense, na praia Vila do Prea, depois de oito dias de trilhas pesadíssimas, a dupla apucaranense garantiu o terceiro lugar. O resultado só não foi melhor, porque nesta última etapa Marreco e Khezam pararam num trecho de dunas para socorrer um colega paranaense, o navegador Igor, de Irati, que formou dupla com um piloto paulista.

Conforme relatou Marreco, o carro de Igor capotou várias vezes nas dunas. “Paramos para socorrer os colegas e ainda ajudamos a desvirar a caminhonete tombada no areião”, contou o piloto. O chefe da equipe, Romeu Eurich, disse que a atitude de Marreco e Khezam foi muito nobre e solidária. “Eles podiam ter seguido em frente e até obter um resultado melhor, mas decidiram parar e socorrer os colegas acidentados”, avaliou Eurich.

Das nove etapas disputadas no Rally dos Sertões 2023, Marreco & Khezam venceram três e ainda fizeram outros bons resultados na competição. “Tivemos pneu furado e quebra de suspensão na terceira etapa e deixamos de largar na quarta etapa, para conserto do carro”, lembrou o piloto.

A 31ª edição do tradicional rally, com mais de 300 competidores, foi disputada em trilhas e dunas nos estados de Pernambuco, Ceará e Bahia. Foram 3.800 km de etapas duríssimas no nordeste. “Estamos muito felizes. Só temos a agradecer a todos que nos apoiaram e aos nossos patrocinadores. Em 2024, estaremos aqui, brigando pelos primeiros lugares mais uma vez”, disse Marreco.

A participação da dupla Marreco & Khezam no Rally dos Sertões 2023 teve apoio do Fundo Municipal do Esporte, Associação Comercial e Industrial de Apucarana (ACIA), Radiex, Saneabas, Dalle Bier, Cerveja Haywa, VF Clube de Tiro, Supermercados Alvorada, VF Premium, Double Ranchwear, Zens Western, Bonenz Bonés, BRL Bonés, Posto Brezolin e Zenz Bonés, Camisetas e Uniformes.

