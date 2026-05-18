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CRIMINALIDADE

Dupla a cavalo é suspeita de furtar aves em chácara de Apucarana

Câmeras de segurança registraram a invasão da propriedade no Distrito de Vila Reis, mas não flagraram o momento exato do crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 07:37:39 Editado em 18.05.2026, 07:36:01
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Dupla a cavalo é suspeita de furtar aves em chácara de Apucarana
Autor Ocorrência ocorreu na zona rural da Vila Reis - Foto: Freepik/Imagem ilustrativa

Uma propriedade localizada na Estrada da Granja, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, foi alvo de furto no último fim de semana. Diversas galinhas e codornas foram levadas do local. A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde de domingo (17) para registrar a ocorrência.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (18) em Apucarana e região

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De acordo com o proprietário, um homem de 36 anos, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido no sábado. Ele relatou aos policiais que um grupo de adolescentes teria entrado no terreno para levar as aves. Ao verificar as câmeras de segurança da chácara, o morador notou que dois suspeitos circularam por dentro da propriedade montados a cavalo.

Apesar de o circuito de monitoramento ter flagrado a presença da dupla invadindo o local, a PM destacou que não há imagens que comprovem diretamente o momento em que os animais foram ensacados ou levados, mantendo os indivíduos como suspeitos da ação.

A equipe da Polícia Militar analisou as gravações disponíveis, orientou a vítima sobre os procedimentos legais cabíveis e registrou o boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa investigar o caso e identificar os autores do crime.

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Apucarana crime em propriedades furto de animais investigação criminal POLICIA MILITAR Segurança Rural
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