Dupla a cavalo é suspeita de furtar aves em chácara de Apucarana

Uma propriedade localizada na Estrada da Granja, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, foi alvo de furto no último fim de semana. Diversas galinhas e codornas foram levadas do local. A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde de domingo (17) para registrar a ocorrência.

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De acordo com o proprietário, um homem de 36 anos, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido no sábado. Ele relatou aos policiais que um grupo de adolescentes teria entrado no terreno para levar as aves. Ao verificar as câmeras de segurança da chácara, o morador notou que dois suspeitos circularam por dentro da propriedade montados a cavalo.

Apesar de o circuito de monitoramento ter flagrado a presença da dupla invadindo o local, a PM destacou que não há imagens que comprovem diretamente o momento em que os animais foram ensacados ou levados, mantendo os indivíduos como suspeitos da ação.

A equipe da Polícia Militar analisou as gravações disponíveis, orientou a vítima sobre os procedimentos legais cabíveis e registrou o boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa investigar o caso e identificar os autores do crime.

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