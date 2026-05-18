Dupla a cavalo é suspeita de furtar aves em chácara de Apucarana
Câmeras de segurança registraram a invasão da propriedade no Distrito de Vila Reis, mas não flagraram o momento exato do crime
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Uma propriedade localizada na Estrada da Granja, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, foi alvo de furto no último fim de semana. Diversas galinhas e codornas foram levadas do local. A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde de domingo (17) para registrar a ocorrência.
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De acordo com o proprietário, um homem de 36 anos, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido no sábado. Ele relatou aos policiais que um grupo de adolescentes teria entrado no terreno para levar as aves. Ao verificar as câmeras de segurança da chácara, o morador notou que dois suspeitos circularam por dentro da propriedade montados a cavalo.
Apesar de o circuito de monitoramento ter flagrado a presença da dupla invadindo o local, a PM destacou que não há imagens que comprovem diretamente o momento em que os animais foram ensacados ou levados, mantendo os indivíduos como suspeitos da ação.
A equipe da Polícia Militar analisou as gravações disponíveis, orientou a vítima sobre os procedimentos legais cabíveis e registrou o boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa investigar o caso e identificar os autores do crime.