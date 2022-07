“Duo Piano e Violão” é atração no Festival de Inverno de Apucarana

Da Redação

A Casa da Cultura de Apucarana recebe nesta quinta-feira (14), a partir das 20 horas, o espetáculo “Duo Piano e Violão”. A apresentação, que integra a programação do 1º Festival de Inverno de Apucarana, acontece no Cine Teatro Fênix e tem entrada gratuita.

Como protagonistas, o pianista e compositor carioca Cristovão Bastos - um dos maiores arranjadores do país – e o violonista 7 cordas goiano Rogério Caetano, nome de referência no instrumento.

“O Duo Piano e Violão é mais uma grande atração deste festival, que teve início no dia primeiro e segue até 29 deste mês, aquecendo as noites apucaranenses com cultura e gastronomia de qualidade”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

O repertório do espetáculo reflete a fina flor da produção atual no universo do Choro. “Um belíssimo convite para navegar pelas águas mais profundas da música brasileira”, assinala professora Maria Agar Borba, secretária Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur).

A programação completa do 1º Festival de Inverno de Apucarana está disponível no site www.apucarana.pr.gov.br.

