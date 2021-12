Da Redação

Duathlon Jaboti terá apoio da Prefeitura de Apucarana

Com a presença de atletas da cidade e região, será disputado no dia 23 de janeiro em Apucarana, o Duathlon Terrestre Jaboti 2022, com largada às 8 horas, em competição que conta com apoio da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Esportes.

continua após publicidade .

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grilo, se reuniu nesta segunda-feira com o superintendente da pasta, Tom Barros, e com os organizadores do evento, Nilo Neves de Souza Junior e Cleiton Vitorino, preparando a prova que ocorrerá no entorno do Parque do Lago Jaboti.

“A Secretaria de Esportes está junta nesta competição que é realizada anualmente na cidade. Nesse ano não tivemos a prova devido a pandemia, mas em 2022 ela volta com força total. Será mais um grande evento realizado no Jaboti”, frisa o professor Grillo.

continua após publicidade .

O professor Nilo, grande incentivador das provas de duathlon na cidade, disse que a competição será disputada nas categorias speed (masculino e feminino), mountain bike (m e f), e revezamento (m, f e misto). “A prova terá 5 quilômetros de corrida e 20 quilômetros de ciclismo, abrindo a temporada esportiva em Apucarana”, destaca Nilo.

Segundo ele, as inscrições do duathlon podem ser feitas no site: eucorro.com ou na Academia R4 Sports. Mais informações sobre a prova podem ser obtidas pelo telefone (43) 99973-3594.