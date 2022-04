Duas vítimas do ônibus da saúde continuam internadas

Da Redação

O micro-ônibus viajava de volta a Apucarana, com 24 pessoas, quando se envolveu no acidente, em Ortigueira

Das 21 pessoas feridas no acidente com o ônibus que transportava pacientes da Autarquia de Saúde de Apucarana, duas permanecem internadas. Uma mulher está internada no Hospital da Providência e outra paciente continua internada no Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa. Segundo informações do secretário Emidio Bachiega, o estado de saúde das pacientes ainda é considerado grave, apesar de estável. “Inspira cuidados”, diz.

O micro-ônibus da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, retornava de Curitiba. Com 24 pessoas, no dia 29 de março, quando sofreu acidente, em Ortigueira. Seis vítimas do acidente, com ferimentos de médio a grave, sendo cinco mulheres e um homem, precisaram ser hospitalizadas na ocasião. Desses, apenas duas permanecem hospitalizadas.

O acidente aconteceu no KM 343 da BR-376, em trecho nomunicípio de Ortigueira. Segundo informações da PRF, na ocasião, equipes de socorristas de Imbaú, Ponta Grossa, Ortigueira e Telêmaco Borba foram mobilizadas para atender a ocorrência. Seis ambulâncias foram até o local para os primeiros atendimentos.

O motorista do micro-ônibus não se feriu. Ele afirmou que o acidente foi causado por um caminhão que invadiu a pista abruptamente e atingiu a lateral do micro-ônibus. O veículo retornava de Curitiba para Apucarana.