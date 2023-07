Duas TVs, três celulares e um notebook são furtados na Vila São Carlos

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na tarde desta quarta-feira (5) para atender uma ocorrência de furto qualificado na Vila São Carlos, em Apucarana, no Norte do Estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 15 horas, um morador da cidade chegou em sua residência e encontrou uma das janelas com marcas de arrombamento. A casa fica localizada na Rua Noboru Fukushima. As autoridades foram acionadas.

Segundo relato da vítima, um homem de 47 anos, o suspeito invadiu o imóvel através da janela de um dos quartos e furtou duas televisões, três aparelhos celulares e um notebook.

A PM de Apucarana orientou o homem e, até o momento desta publicação, os objetos eletrônicos ainda não haviam sido encontrados.

