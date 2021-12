Duas pessoas ficam feridas em acidente próximo ao 10º BPM

Da Redação

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta quarta-feira (15) após um acidente na BR 376, próximo ao 10º Batalhão da Polícia Militar, em Apucarana. O motorista do veículo de uma empresa de instalação de painéis de energia solar acabou se perdendo na pista e se chocou contra o guard rail.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para atender a ocorrência.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas. O motorista de 40 anos, sofreu um trauma no tórax e o passageiro, de 24 anos sofreu uma contusão na clavícula. Ambos foram encaminhados para o Hospital da Providência.

As causas do acidente serão apuradas.