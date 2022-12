Duas pessoas ficam feridas em acidente na Vila Reis

Da Redação

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados

Duas pessoas ficaram feridas na tarde deste sábado, 31, em um acidente registrado na Rua Maria Rosa de Oliveira, no distrito de Vila Reis, em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo testemunhas, um Fiat Uno, com placas de Califórnia, ocupado apenas pelo motorista, teria cruzado a preferencial e atingido um Pálio Weekend, com placas de Apucarana, ocupado por três pessoas da mesma família. Com o impacto da batida, o pálio chegou a tombar na via.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e atenderam uma passageira do veículo Pálio, de 42 anos, com luxação no ombro e o motorista do Uno, de 68 anos, que teve um trauma na cabeça e se queixava de dor no peito. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência.



A Polícia Militar (PM) também esteve no local registrando a ocorrência. O Uno foi guinchado por pendências administrativas.

