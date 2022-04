Duas pessoas ficam feridas em acidente na Rua João Cândido

Da Redação

Um acidente registrado no início da tarde deste domingo, 03, deixou dois homens feridos no cruzamento da Rua Bandeirantes com a Rua Prof. João Cândido Ferreira, em Apucarana.

De acordo com testemunhas, uma caminhonete S10 que vinha pela Rua Bandeirantes, teria invadido a preferencial, fazendo com que um veículo Fiesta que vinha pela Rua João Candido, atingisse em cheio a lateral da S10.

Os dois homens que ocupavam o Fiesta tiveram ferimentos e foram encaminhados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital da Providência. Os ocupantes da S10 não sofreram ferimentos.

Equipes da Polícia Militar e do Trânsito do Município estiveram presentes para registrar a ocorrência e disciplinar o trânsito no local.