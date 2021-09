Da Redação

Duas pessoas ficam feridas em acidente na Barra Funda

Um acidente registrado na noite desta quinta-feira (23) deixou duas pessoas feridas em Apucarana. A colisão envolvendo um carro e uma motocicleta ocorreu na Avenida Irati, na Barra Funda, nas proximidades da Igreja Cristo Profeta.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a BMW branca transitava pela Avenida Irati, sentido centro/bairro, quando no cruzamento com a Rua Antônio José de Oliveira se envolveu em uma colisão transversal com uma Honda CB 300.

Ainda conforme o boletim, a moto transitava pela segunda via citada e seguia sentido bairro/centro. Os dois condutores foram encaminhadas para o Hospital da Providência e para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

continua após publicidade .

As informações do relatório foram fornecidas por pessoas que passavam pelo local.