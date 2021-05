Duas mulheres são presas após furto em centro educacional

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) prendeu duas mulheres na tarde desta sexta-feira (21), no centro de Apucarana.

Segundo a polícia, uma instituição de ensino, localizada na Rua Osório Ribas de Paula, centro de Apucarana, foi alvo de furto. Imagens de monitoramento flagraram uma mulher subtraindo celulares do local.

Diante das informações, uma equipe policial encontrou uma suspeita com as mesmas características do vídeo, na Praça Rui Barbosa. Ao ser abordada, ela admitiu ter praticado o crime para a equipe policial.

Conforme ela contou à PM, os celulares haviam sido vendidos minutos atrás para uma outra mulher, pelo valor de R$ 100.

Ela passou as características da compradora, que logo foi encontrada e abordada. No entanto, ela também já não estava com os celulares e informou que havia vendido para um terceiro por R$ 500. O dinheiro teria sido repassado para sua avó pagar um boleto. Em busca pessoal foi localizado R$ 137, que ela afirmou ser da venda dos dispositivos.

A Polícia Militar deu voz de prisão às duas mulheres e encaminhou para a delegacia. O dinheiro foi apreendido. Uma responde por furto simples e a outra, por interceptação, de acordo a polícia.