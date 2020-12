Duas mulheres são as novas vítimas fatais de covid em Apucarana - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS), confirmou mais 47 casos de coronavírus no município neste sábado (05). Duas mulheres foram a óbito, sendo uma com 34 anos e com histórico de pressão alta. Ela morreu na sexta-feira (04) e estava internada desde 21 de novembro. A outra mulher tinha 64 anos e morreu sábado (05). Segundo a Saúde, a vítima não tinha doença anterior e estava internada desde 17 de novembro.

Os novos óbitos elevam a 66 a quantidade de mortes pelo vírus em Apucarana.

Dos 47 novos positivados, 20 são homens entre 7 e 70 anos e 27 são mulheres, sendo três crianças, uma delas de 11 meses, a outra 2 anos e ainda uma de 5 anos. As demais têm idades entre 17 e 66 anos.

Apucarana mantém investigados 405 casos e registra a cura de 2129 pacientes. No entanto há 444 pessoas com o vírus ativo.

Da redação