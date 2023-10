Duas farmácias são furtadas no mesmo dia em Apucarana

Dois furtos à farmácia foram registrados em Apucarana, no norte do Paraná, entre a tarde de quarta-feira (25) e a madrugada de quinta-feira (26).

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência, o primeiro crime ocorreu na Praça Rui Barbosa, por volta das 16 horas. Segundo o relato da vítima, o homem, que estava vestido com uma camiseta de cor vermelha e um boné de cor laranja, furtou dois desodorantes. Em seguida, fugiu do local em direção à praça da igreja. A polícia realizou patrulhamento, mas o criminoso não foi localizado.

- LEIA MAIS: Motorista de 31 anos fica ferido após capotamento em Apucarana

continua após publicidade

Já o segundo furto aconteceu durante a madrugada, quando um homem entrou na farmácia, pegou dois shampoos, escondeu-os embaixo de uma coberta que estava consigo e saiu do estabelecimento, conforme foi confirmado por meio das filmagens da loja.

A equipe policial foi até o local e conferiu as filmagens. Durante o patrulhamento, o suspeito foi localizado na praça com as mesmas características. Foi realizada a abordagem e identificação, mas com o homem não foram localizados os objetos. Ele negou ser o autor do furto, mas foi reconhecido pelas filmagens. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia.

Siga o TNOnline no Google News