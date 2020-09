Duas crianças de 5 anos testam positivo para Covid-19 em Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

Mais 14 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, incluindo duas crianças de 5 anos, nesta quarta-feira (5), em Apucarana. Agora o município contabiliza u total de 679 casos e 599 pessoas recuperadas, desde o começo da pandemia.

De acordo com a Autarquia Municipal da Saúde (AMS), os pacientes são 8 homens com idades de 38, 41, 30, 5, 42, 77, 5 e 67 anos, e 6 mulheres com idades de 48, 75, 30, 36, 69 e 39 anos. Ainda são aguardados exames de outras 188 pessoas com suspeita da doença.