Duas casas de Apucarana são alvo de furto de fios de cobre; saiba mais

Duas residências de Apucarana, no Norte do Paraná, foram alvo de criminosos que furtaram vários metros de fios de cobre, nesta terça-feira (8). A primeira ocorrência foi registrada no Residencial Parque da Raposa, e o segundo furto no Residencial Interlagos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro morador acionou a Polícia Militar (PM) por volta das 8 horas, depois que seu vizinho da frente avisou que os fios de energia do padrão teriam sido furtados. O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Aquiles Barbosa de Souza.

No local, foi constatado que o padrão estava aberto, sem os fios e o o relógio medidor também havia sido furtado, esse, no entanto, foi encontrado no chão da casa ao lado. Nesse furto, foram levados três cabos de energia de aproximadamente seis metros cada, totalizando 18 metros de fios de cobre.

Segundo caso

Quase 12 horas depois, por volta das 20h29, a PM de Apucarana foi acionada em uma casa da Rua Haroldo Marques Scapini, no Residencial Interlagos. A testemunha esperava os policiais na via pública e relatou que o furto aconteceu em um imóvel vazio.

Em buscas pelos local, os policiais perceberam que uma das barras da grade do portão estava faltando. O criminosos, possivelmente, passou pelo buraco. Da caixa de energia, foram furtados cerca de 12 metros de fios de cobre.

Durante o atendimento da ocorrência, o proprietário da casa compareceu no local após ter sido avisado do crime pelo vizinho.

