Drone em voo irregular cai no pátio da Prefeitura

No início da tarde desta quinta-feira (17), a Polícia Militar de Apucarana apreendeu, no interior do pátio de máquinas da Prefeitura de Apucarana, um drone que sobrevoava o local. O aparelho tecnológico, que estava sendo operado por alguém do lado de fora, acabou caindo no pátio e foi recolhido pelo superintendente da Secretaria de Serviços Urbanos, Mauro Toshio Kitano.

Uma equipe da PM foi enviada ao pátio da prefeitura, pelo comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Marcos José Facio. O aparelho foi apreendido e enviado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para que fosse registrado um boletim de ocorrência e o termo de apreensão do drone.

Durante o registro da ocorrência, o operador do drone se pronunciou e solicitou a devolução do aparelho. No entanto, o pedido foi negado, pois, de acordo com o escrivão da 17ª SDP, será necessário a apresentação do comprovante de licença para operar o equipamento, conforme as normas da ANAC. Além disso, serão analisados os motivos dos sobrevoos no local e se existem mais pessoas envolvidas no caso.

O Procurador Geral do Município, Ezílio Manchini, alertou que o uso de drones é regulamentado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). “O drone precisa ser devidamente homologado e o piloto deve ter habilitação para operar o aparelho”, frisou Manchini, assinalando também que é preciso autorização para sobrevoos de áreas públicas ou privadas.



O comandante do 10º BPM, Marcos José Facio, adiantou ontem que diante das flagrantes irregularidades neste caso, irá oficiar a justiça da comarca, visando obter o equipamento para a Polícia Militar, na condição de depositário fiel. “Alertamos os cidadãos em geral que, para operar drone os interessados devem passar por curso técnico, respeitar áreas privadas e evitar proximidades de aeroportos, diante do risco de acidentes."



Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.