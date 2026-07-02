Drogas em caixa de som: Rotam apreende adolescente em Apucarana

Um adolescente foi apreendido pela Rotam no início da tarde desta quarta-feira (1º) suspeito de atuar no tráfico de drogas no Parque Bela Vista, em Apucarana. A ação ocorreu após denúncias apontarem que ele estaria vendendo entorpecentes naquela região.

-LEIA MAIS: Onça-pintada é capturada em área rural de Mandaguari após operação do IAT

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as informações da polícia, os agentes faziam patrulhamento no bairro quando localizaram o rapaz perto de sua residência. Durante a abordagem inicial, nenhuma substância foi encontrada com ele. Questionado sobre a possibilidade de esconder algo em casa, o jovem negou e concordou que os policiais fossem até o local para verificar.

A entrada da equipe na residência foi permitida pela avó do adolescente. Durante as buscas no cômodo onde ele dorme, os agentes encontraram diversas drogas que estavam escondidas dentro de uma caixa de som. Ao todo, foram recolhidos 22 gramas de maconha, porções de cocaína, pedras de crack e dois comprimidos de ecstasy. A polícia também apreendeu R$ 116 em notas trocadas, um indício comum da comercialização de entorpecentes.

Um detalhe da ocorrência é que o mesmo adolescente já havia sido flagrado e encaminhado à delegacia por envolvimento com o tráfico de drogas no último dia 27 de junho, no mesmo endereço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante do novo flagrante, o jovem e todo o material apreendido foram levados à delegacia para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.