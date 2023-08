Dorflex e Anador: traficante usava porretes para agredir devedores

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante operação de combate ao tráfico de drogas, nesta quinta-feira (24), a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana (PR), apreendeu dois porretes de madeira que eram utilizados por um traficante para intimidar e também para espancar os usuários com dívidas ou que geravam perturbação no ponto de vendas de entorpecentes. Veja manifestação do delegado em vídeo abaixo.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Polícia Civil apreende drogas e prende traficante durante operação em Apucarana

Os dois porretes tinham até nomes: Dorflex e Anador. São dois remédios analgésicos muito conhecidos no mercado para combater a dor. Segundo a Polícia Civil, esses bastões de madeira serviam para punir usuários que geravam confusão na "biqueira", seja por inadimplência, por insistir em pedir drogas "fiado" ou por importunação.

continua após publicidade

O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, afirma que os porretes de madeira, com cabo de borracha, eram utilizados pelo traficante preso nesta quinta-feira em Apucarana para fazer o controle dos usuários na biqueira, especialmente de crack. "O usuário de crack dá muito trabalho, segundo nos disse o próprio traficante, por conta de inadimplência e também por tentativas de subtração da droga", disse.

Durante a operação, a 17ª SDP cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida e um homem foi preso. Ele é suspeito de utilizar menores para comercializar drogas na cidade. A ação contou com apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC), de Maringá.

Segundo o delegado, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região do Núcleo da Fraternidade em Apucarana, após investigações conduzidas pelo Setor de Narcóticos da 17ª SDP, de Apucarana.

continua após publicidade

"Durante as buscas, os policiais da 17ª SDP realizaram apreensão de grande quantidade de drogas, incluindo centenas de pinos de cocaína, centenas de pedras de crack, muitas porções de maconha, além de balanças de precisão, arma de fogo, simulacro de arma de fogo, colete balístico e dinheiro", disse o delegado André Garcia.

Assista:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News