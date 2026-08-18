Dono flagra tentativa de invasão a barracão e aciona a PM em Apucarana
Crime ocorreu na noite de segunda (17) no Parque Industrial Norte; homens fugiram antes da chegada das viaturas e nada foi levado
Uma tentativa de arrombamento a um barracão foi frustrada na noite de segunda-feira (17), no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana. O proprietário do estabelecimento percebeu a movimentação suspeita em tempo real pelo sistema de segurança e chamou a Polícia Militar a tempo de evitar o crime.
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O caso aconteceu pouco antes da meia-noite, na Rua Plutônio. Assim que as equipes policiais chegaram ao endereço, conversaram com o dono do imóvel e fizeram uma vistoria completa no interior do prédio. Os policiais também realizaram rondas pelas ruas da região, mas os invasores já haviam fugido.
Apesar da fuga rápida, as características dos envolvidos foram repassadas às autoridades com base no que foi visto nas imagens de monitoramento do proprietário. A tentativa de invasão foi feita por dois homens: um deles vestia blusa cinza, calça jeans e calçados claros, e o comparsa usava uma blusa vermelha e calça escura.
Como a dupla não conseguiu entrar no barracão e nenhum objeto foi furtado, o caso foi registrado oficialmente apenas como tentativa. A vítima foi orientada pela polícia sobre os próximos procedimentos legais que podem auxiliar nas investigações e na identificação dos suspeitos.