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VEÍCULO RECUPERADO

Dono encontra carro furtado, reage e entra em luta com suspeito em Apucarana

Veículo havia sido levado horas antes; criminosos abandonaram automóvel e fugiram antes da chegada da PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 09:40:32 Editado em 19.05.2026, 09:40:27
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Dono encontra carro furtado, reage e entra em luta com suspeito em Apucarana
Autor Foto: Divulgação

Um morador de Apucarana recuperou o próprio carro furtado na manhã desta segunda-feira (18) após reconhecer o veículo estacionado em uma rua do Parque Bela Vista. Ao tentar impedir a ação dos suspeitos, ele entrou em luta corporal com um dos homens e sofreu ferimentos na mão.

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A ocorrência foi registrada na Rua João Matiuzzi. Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada inicialmente para atender uma situação de vias de fato nas proximidades de uma padaria.

No local, os policiais encontraram a vítima ao lado de um Volkswagen Gol azul, que havia sido furtado poucas horas antes.

Conforme relato do proprietário, ele seguia para o trabalho acompanhado do chefe quando percebeu o carro estacionado na via. Dois homens estavam próximos ao automóvel.

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Ao se identificar como dono do veículo e tentar segurar um dos suspeitos, houve confronto físico. Mesmo assim, os dois conseguiram fugir correndo antes da chegada da polícia.

O homem suspeito de conduzir o veículo foi descrito como moreno, barbudo, usando roupas escuras e boné estampado.

A PM realizou buscas pela região, mas ninguém foi preso.

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Após consulta ao sistema, os policiais confirmaram o alerta de furto do automóvel. O carro foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Apucarana para os procedimentos de devolução ao proprietário e continuidade das investigações.

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Apucarana confronto físico furto de veiculo investigações policiais POLICIA MILITAR recuperação de carro
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