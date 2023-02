Dono de mercearia reage e luta com assaltante em Apucarana

Da Redação

Buscas foram feitas, porém, o ladrão não foi encontrado

O dono de uma mercearia reagiu a um assalto e lutou com o criminoso. O ladrão invadiu o comércio localizado na Rua Marcílio Dias, na região do Jardim Tibagi, em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (8).

O trabalhador contou à Polícia Militar (PM) que o suspeito entrou e perguntou onde estava o refrigerante. Ele foi até a geladeira e ao voltar para o caixa, fez menção de estar armado e exigiu o dinheiro do caixa.

O dono do local reagiu, lutou com o assaltante e o criminoso fugiu correndo, levando uma latinha de refrigerante. O comerciante sofreu algumas escoriações e um corte no dedão esquerdo.

Buscas foram feitas, porém, o ladrão não foi encontrado. A PM orienta que reagir é perigoso, que nesse caso, o comerciante teve sorte, pois o ladrão não estava armado e resolveu correr, mas poderia ter agredido o trabalhador com mais violência.









