Dono de loja corre atrás de ladrões no centro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM realizou buscas pela cidade, porém, não encontrou os suspeitos

Uma ocorrência de furto em um comércio no centro de Apucarana chamou a atenção de quem estava na região da Praça Rui Barbosa, na tarde desta quarta-feira (4). O dono do estabelecimento teria corrido atrás dos ladrões, que fugiram em um carro modelo Gol 'quadrado'.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar (PM), uma mulher e um homem estariam pegando alguns produtos da loja, uma outra mulher que estava com uma blusa de moletom com capuz, também estaria envolvida no crime.

- LEIA MAIS: Vitrines destruídas: arrombamentos em Apucarana preocupam lojistas



continua após publicidade .

O dono, ao perceber a movimentação, tentou impedir o crime, mas os ladrões correram, entraram em um Gol modelo antigo, 'quadrado', cinza e fugiram. Os suspeitos conseguiram levar alguns produtos e objetos da loja.

Testemunhas contaram que o dono do local chegou a correr atrás dos ladrões. A PM realizou buscas pela cidade, porém, não encontrou os suspeitos.





Siga o TNOnline no Google News