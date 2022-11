Dono de imóvel encontra inquilino morto em Apucarana

Da Redação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado

O dono de um imóvel localizado no Jardim Marissol em Apucarana encontrou o inquilino morto, na manhã desta quarta-feira (23). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado e o médico constatou o óbito.

O proprietário da casa foi até o local para receber o aluguel, chamou pelo inquilino e percebeu que ele estava caído dentro do imóvel. Conforme o Samu, a causa da morte foi natural e a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) foi acionada para a remoção do corpo.

O homem encontrado morto tem 62 anos, o nome ainda não foi repassado.

Dono de bar é assaltado a mão armada e amarrado sem roupas a árvore

Um assalto violento foi registrado na noite desta terça-feira, 22, em um bar localizado no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. O dono do estabelecimento foi ameaçado com armas de fogo e levado até o Parque da Raposa, onde teve suas roupas retiradas e foi amarrado a uma árvore. Após conseguir se soltar, ele acionou a Polícia Militar (PM).

Segundo o boletim de ocorrências, o comerciante relatou que por volta das 23h encerrou as atividades de seu Bar e Petiscaria e ao entrar em seu veículo VW/Gol, foi surpreendido por 3 homens, dois deles portando arma de fogo (acredita ser uma pistola e um revólver), e mediante ameaça, o colocaram no banco de trás e roubaram sua carteira e seu aparelho de telefone celular.

