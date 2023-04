Dono de conveniência é preso por tráfico de drogas em Apucarana

Da Redação

Dinheiro e drogas foram apreendidos pela PM

Durante a Operação Páscoa 2023, realizada pela Polícia Militar (PM), um dono de uma conveniência foi preso nesta quarta-feira (5), em Apucarana, norte do Paraná, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, uma denúncia informou que um motorista de um veículo Marea estaria comercializando drogas na região da Vila Nova e da área central da cidade. As equipes intensificaram o policiamento nas regiões informadas e encontraram o suspeito no Jardim Apucarana.

Os policiais abordaram o acusado e não encontraram nada em revista pessoal. Porém, em buscas pelo veículo, foram encontradas porções de entorpecentes, sendo cinco de maconha e duas de cocaína, ambas prontas para comercialização.

À equipe, o homem afirmou que haviam mais drogas em sua conveniência, localizada na Rua Marcílio Dias. A polícia foi ao estabelecimento e localizou uma cartela de cigarro com mais 17 porções de maconha e seis de cocaína. No local, um outro homem foi abordado.

A PM realizou a prisão dos dois abordados e apreendeu as drogas, R$ 653 encontrados com os detidos e o veículo que estava sendo utilizado para o tráfico.

