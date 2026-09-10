Dono de conveniência é preso pela Rotam por tráfico de drogas em Apucarana





Um jovem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (9) no Jardim Veneza, em Apucarana. O suspeito, que havia comprado uma loja de conveniência recentemente, utilizava o próprio estabelecimento comercial para esconder e vender entorpecentes.

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A ação ocorreu após a polícia receber diversas denúncias anônimas apontando que o homem usava um carro particular para distribuir cocaína na região. Durante o patrulhamento pela Rua Fioravante Michellin, os agentes localizaram o veículo estacionado em frente à conveniência e decidiram abordar o suspeito, que estava dentro da loja conversando com outro rapaz.

Logo na revista pessoal, foram encontradas duas porções de cocaína no bolso do dono do comércio. Com o outro jovem, de 18 anos, nada de ilegal foi achado. Para realizar uma varredura minuciosa no estabelecimento, a equipe de operações com cães foi acionada. O cão farejador rapidamente encontrou mais sete porções de cocaína, já prontas para a venda, escondidas dentro de uma caixa de parafusos.

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Questionado, o comerciante admitiu ter escondido a droga. No balcão da loja, os policiais também apreenderam dinheiro trocado, uma máquina de cartão e duas balanças de precisão, materiais comumente usados no tráfico.

Após o flagrante na conveniência, o homem permitiu que as equipes fizessem buscas em sua casa. A equipe foi recebida pela esposa do suspeito, uma jovem de 25 anos, que acompanhou o trabalho da polícia. Mais uma vez, com a ajuda do cão farejador, foram localizadas duas porções de haxixe e uma munição de espingarda calibre 12 no imóvel.

Durante o atendimento da ocorrência, a esposa relatou aos agentes que o marido atua na venda de drogas há cerca de cinco anos. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade para responder criminalmente.

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Drogas e objetos foram apreendidos pela Rotam - Foto: Divulgação Drogas e objetos foram apreendidos pela Rotam - Foto: Divulgação



