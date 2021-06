Dono de conveniência descumpre decreto e acaba na delegacia

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após denúncia, nesta terça-feira (1º), a Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCM) se deslocou até a Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa, onde funciona uma loja de conveniência, e encaminhou dono do local para a delegacia por descumprir o decreto que visa conter o avanço da Covid-19.

Chegando no estabelecimento, a equipe viu que o local estava atendendo normalmente e que haviam várias pessoas comprando bebidas e outros produtos. Devido à várias orientações que já foram realizadas ao dono do local e que não foram acatadas, a GCM encaminhou o proprietário até a 17ª SDP por desobediência e descumprimento do Decreto Vigente 7.716/21.

Conforme o boletim, enquanto a equipe se deslocava para a delegacia, os guardas receberam mais uma denúncia de que a loja de conveniência localizada na Rua Osvaldo Cruz, que é do mesmo proprietário do endereço citado anteriormente, estava aberta e atendendo também.