Dono de conveniência descumpre decreto da saúde

Durante patrulhamento pela Avenida Itararé, nesta quarta-feira (12) à noite, a Polícia Militar de Apucarana viu que uma loja de conveniência estava com as duas portas do estabelecimento totalmente abertas e vendendo bebidas alcóolicas, discordando do decreto 7506/21 art. 3º do estado do Paraná.

Foi realizado contato com o dono do local, que disse à PM que logo iria fechar o estabelecimento. No boletim consta que o mesmo comerciante já havia sido orientado em outras ocasiões sobre o mesmo decreto e havia se comprometido a ser mais rigoroso com os horários.

De acordo com a PM, no local também tinham dois homem sem máscara, indo contra as recomendações da OMS e determinações de decretos vigentes quanto aos cuidados para impedir a proliferação do vírus da Covid-19.

Diante dos fatos, o comerciante foi levado ao primeiro cartório da Polícia Militar para lavratura do TCIP.