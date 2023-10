Dono de bar morre de infarto aos 64 anos em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Morreu nesta quarta-feira (24) em Apucarana o dono de bar em Apucarana José de Jesus Lemes, aos 64 anos. Conhecido como “Peteca”, ele sofreu um infarto fulminante.

José de Jesus Lemos era proprietário de um bar na Rua Oswaldo Cruz, em frente ao novo Hospital de Apucarana, que está em construção.

Por muitos anos, ele foi dono de uma oficina mecânica no Parque Industrial Norte antes de abrir um bar.

O velório ocorreu na Capela Mortuária Central e o sepultamento estava previsto para as 15 horas desta quarta-feira (25) no Cemitério Cristo Rei, segundo informações do Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

