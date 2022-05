Dono de bar é preso por posse ilegal de arma em Apucarana

Da Redação

Imagem ilisdtrativa

Um proprietário de um bar, de 42 anos, foi preso por posse irregular de arma de fogo, na noite de sexta-feira (20), dentro de seu estabelecimento, no Distrito da Vila Reis, em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM) o suspeito foi abordado durante uma vistoria realizada em função da Operação Presença que fiscaliza estabelecimentos do ramo na cidade.

continua após publicidade .

Com o empresário a PM encontrou um revólver da marca Taurus, calibre 22, municiado com cinco cartuchos guardado dentro de uma mochila, perto do balcão. Os policiais constataram durante a abordagem que o homem não tinha autorização para portar a arma. Ele ainda tentou justificar que tem o revólver há dez anos para segurança pessoal, no entanto foi preso e encaminhado à delegacia.