Dono de bar é preso por não cumprir decreto

Nesta sexta-feira (28), o dono de uma bar foi preso pela Polícia Militar de Apucarana por não cumprir o decreto que visa a contenção da Covid-19, no Paraná.

Durante operação no Parque Residencial Milani, as equipes da PM e Guarda Civil Municipal (GCM) abordaram 11 pessoas que estavam no local consumindo depois do horário estabelecido, desobedecendo assim o estipulado pelo decreto citado. Conforme o boletim, foram abordados os frequentadores, sendo nada ilícito localizado.

O dono do estabelecimento, um homem, de 59 anos, foi preso e levado para o cartório da PM.