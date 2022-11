Dono de bar é assaltado a mão armada e amarrado sem roupas a árvore

Da Redação

A situação deve ser investigada

Um assalto violento foi registrado na noite desta terça-feira, 22, em um bar localizado no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. O dono do estabelecimento foi ameaçado com armas de fogo e levado até o Parque da Raposa, onde teve suas roupas retiradas e foi amarrado a uma árvore. Após conseguir se soltar, ele acionou a Polícia Militar (PM).

Segundo o boletim de ocorrências, o comerciante relatou que por volta das 23h encerrou as atividades de seu Bar e Petiscaria e ao entrar em seu veículo VW/Gol, foi surpreendido por 3 homens, dois deles portando arma de fogo (acredita ser uma pistola e um revólver), e mediante ameaça, o colocaram no banco de trás e roubaram sua carteira e seu aparelho de telefone celular.

Os bandidos o ameaçaram e o levaram até o Parque da Raposa, retiraram as roupas da vítima e com as próprias peças de roupa, o amarraram a uma árvore. Os ladrões ainda efetuaram disparos das armas de fogo e deixaram o local com o veículo roubado.

Aproximadamente depois de 3 horas do ocorrido, a vítima conseguiu se soltar, caminhou até o bairro Dom Romeu e pediu ajuda a uma moradora para acionar o serviço de emergência 190.

A guarnição prestou apoio assistencial e encaminhou a vítima até o seu bar, que estava fechado e sem nenhuma ilicitude.

