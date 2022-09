Dono consegue achar e recuperar segundo trator furtado em Apucarana

Da Redação

O segundo trator, um Valmet, foi entregue na Polícia Civil de Apucarana nesta terça-feira (27). O comprador disse que não sabia que se tratava de equipamento furtado

Um proprietário rural de Apucarana compareceu à Polícia Civil, acompanhado de advogado, para entregar um trator usado adquirido recentemente. O trator que ele comprou havia sido furtado no início do mês em uma fazenda da cidade. Quem localizou os dois tratores furtados e agora recuperados foi o próprio dono dos equipamentos.

A recuperação dos dois tratores começou na semana passada. Um agricultor havia conseguido localizar um trator, ano 1973, que havia sido furtado no início do mês. Ele conseguiu localizar o equipamento ao encontrar nas redes sociais um anúncio de venda do trator, um Massey Ferguson modelo 50x. O trator havia sido reformado e estava numa propriedade rural de Apucarana. O responsável, que diz ter adquirido de uma pessoa de Faxinal, foi preso por receptação. Leia mais sobre o caso aqui.

Por ocasião da localização do primeiro trator, o dono dos equipamentos descobriu que a mesma pessoa que teria vendido o Massey Ferguson para o sitiante preso por receptação, também teria vendido o segundo trator furtado em sua propriedade para uma outra pessoa. O dono dos tratores conseguiu fazer contato com esse outro comprador, que se comprometeu a fazer a devolução do equipamento, ao saber que se tratava de equipamento furtado. Isso ocorreu nesta terça-feira (27), quando o comprador se apresentou à Polícia, acompanhado de advogado, e fez a entrega do trator Valmet. Ele disse que não sabia que o equipamento havia sido furtado.

Conforme boletim de ocorrência da PM, de 5 de setembro, o furto na fazenda em Apucarana teria ocorrido entre os dias 2 e 4 de setembro. Na ocasião, foram furtadas 10 sacas de café, uma caixa de ferramentas, vinte tábuas de peroba, um botijão de gás e dois tratores da propriedade, sendo um Massey Ferguson 50x e um Valmet. Os dois tratores teriam sido carregados em um caminhão, conforme marcas no terreno.

No boletim de ocorrência, a vítima relatou que trabalhava na fazenda e teria deixado os tratores na garagem após o serviço, na tarde de 1º de setembro. O operário teria retornado à propriedade apenas no dia 5, quando se deu conta do furto. A fazenda não tem moradores e nem tinha porteira.

