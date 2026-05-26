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ITENS RECUPERADOS

Dono assiste furto a lanchonete ao vivo pelas câmeras e suspeito acaba preso em Apucarana

Suspeito foi detido em uma casa abandonada com bebidas, alimentos e ferramentas do crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 13:24:25 Editado em 26.05.2026, 13:24:20
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Dono assiste furto a lanchonete ao vivo pelas câmeras e suspeito acaba preso em Apucarana
Autor Os itens furtados foram recuperados - Foto: Polícia Militar

Uma lanchonete localizada na Avenida Curitiba, na região central de Apucarana, foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (26). Um homem foi preso logo após o crime e grande parte dos produtos levados do comércio foi recuperada.

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A ação foi descoberta pelo próprio dono do estabelecimento, que acompanhou a movimentação dos suspeitos no interior da loja pelo sistema de monitoramento e acionou as autoridades. Ao chegar ao local, a equipe constatou que a porta do comércio havia sido arrombada.

Durante as rondas pela região, a polícia localizou dois suspeitos em uma casa abandonada na Rua Guarapuava. Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir correndo para os fundos do imóvel. Um dos indivíduos conseguiu pular o muro e escapar, mas o segundo foi alcançado e detido.

Com o homem preso, os agentes encontraram bolsas contendo 18 bebidas, alimentos e aproximadamente R$ 20 em moedas, além de um alicate e uma talhadeira — ferramentas provavelmente usadas para quebrar a porta da lanchonete. O suspeito também indicou aos policiais onde havia escondido um botijão de gás furtado do local, que foi encontrado dentro de uma caixa de madeira perto do comércio.

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O indivíduo recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia da cidade, juntamente com todos os itens recuperados, para o registro da ocorrência e a devolução dos bens ao proprietário.

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´polícia Apucarana câmeras de segurança Furto lanchonete
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