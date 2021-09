Da Redação

Dona de padaria denuncia cliente por estelionato

A dona de uma padaria localizada no Jardim Trabalhista, em Apucarana, denunciou uma cliente nesta quarta-feira (22), por estelionato.

continua após publicidade .

A vítima relatou que a mulher fez um pedido no estabelecimento no valor de R$ 44,20 e que no dia seguinte, fez outra encomenda de R$ 30,49, e não pagou.

A dona do local informou à PM que a cliente fez um PIX R$ 0,03 (três centavos) e depois fez outra transferência de R$ 0,01 (um centavo).

continua após publicidade .

Ainda conforme a comerciante, um funcionário foi até a casa da mulher, que fez outro PIX de R$ 11. A vítima foi orientada pela equipe policial sobre os procedimentos que devem ser adotados.