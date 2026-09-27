Domingo será quente e seco em Apucarana, com máxima de 31°C

Tempo firme predomina no município; algumas regiões do Paraná podem passar dos 35°C

Apucarana terá um domingo (27) de tempo firme e temperaturas elevadas, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Os termômetros devem variar entre 20°C e 31°C, com o calor ganhando força durante a tarde.

Não há previsão de chuva para o município. A probabilidade de ocorrência é de 0%, com precipitação acumulada estimada em 0,0 milímetro.

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A umidade relativa do ar deve oscilar entre 52% e 88%. Os ventos sopram do leste (L), com velocidade média de 11 km/h, e as rajadas podem chegar a 32 km/h.

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Calor intenso em várias regiões do Paraná

No restante do Paraná, o calor também predomina neste domingo, com temperaturas elevadas durante a tarde.

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De acordo com o Simepar, o destaque fica para as regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste, onde as temperaturas máximas podem superar os 35°C em alguns municípios.

Nas demais regiões do Estado, as temperaturas também permanecem elevadas. A exceção fica por conta do Leste paranaense, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, onde as temperaturas tendem a ser mais amenas devido à maior influência da circulação marítima e da nebulosidade.

Em Apucarana, a previsão é de um domingo de calor, sem expectativa de chuva e com máxima de 31°C durante a tarde.