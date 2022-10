Domingo será ensolarado com máxima de 26ºC em Apucarana; veja

Da Redação

A máxima não ultrapassa dos 26ºC

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que o domingo (2) será um dia ensolarado em Apucarana, norte do Paraná. O tempo deve se manter estável em todo o Vale do Ivaí. O tempo voltou a ficar firme no sábado (1º), que foi quando a instabilidade começou a perder força no Estado.

O instituto meteorológico também aponta que apenas a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral apresentam bastante nebulosidade, com garoa ocasional.

Em relação às temperaturas, o amanhecer foi gelado na Cidade Alta, com uma mínima de 14ºC. Mas, devido ao predomínio do sol, as temperaturas se elevam, e os termômetros devem registar máxima de 26ºC.

Previsão para semana

O tempo deve voltar a ficar instável nesta semana, segundo o Simepar. Existe previsão de chuva para Apucarana na segunda-feira (3). A precipitação acumulada é de 3.9 mm.

De terça-feira (4) a quinta-feira (6), há possibilidade de chuva.

