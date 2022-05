Domingo será ensolarado com máxima de 21ºC em Apucarana

Da Redação

A massa de ar frio que predomina sobre o Paraná começa a perder intensidade e, por conta disso, as temperaturas devem se elevar um pouco mais, neste domingo (22), em relação aos dias anteriores. Em Apucarana, por exemplo, o amanhecer foi de temperas amenas, com mínima de 9ºC. Mas deve esquentar ao decorrer do dia e os termômetros devem atingir os 21ºC.

A nebulosidade aumenta sobre o estado no decorrer do dia, com possibilidade de garoas ocasionais no Leste e algumas chuvas isoladas entre o Oeste e Sudoeste. Porém, sobre o Norte do Paraná, a estabilidade seguirá predominando, sendo assim, não é prevista a ocorrência de chuva.

Previsão para os próximos dias

Na segunda-feira (23) e terça-feira (24), a nebulosidade deve se manter concentrada entre as cidades do Leste, dos Campos Gerais e Centro-Sul. Nesse período, de modo geral, as temperaturas tendem a se elevar em relação ao que vem sendo observado nos últimos dias, devido ao enfraquecimento da massa de ar frio.