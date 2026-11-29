Temperaturas sobem durante a manhã, mas pancadas isoladas podem ocorrer a partir da tarde; previsão do Simepar indica 98% de probabilidade de chuva

Apucarana deve registrar neste domingo (29) temperaturas de até 27°C e 98% de probabilidade de chuva, segundo a previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). O dia começa com predomínio de sol e rápida elevação dos termômetros, mas a nebulosidade aumenta ao longo da tarde, favorecendo a ocorrência de pancadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 17°C.

LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (29) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a manhã, o tempo deve permanecer predominantemente ensolarado, com temperaturas subindo gradativamente. Às 7h, a previsão é de 19°C, chegando aos 23°C às 9h e aos 26°C por volta das 11h.

No início da tarde, os termômetros podem atingir 27°C, enquanto a instabilidade ganha força e aumenta a possibilidade de chuva fraca e isolada. Conforme os dados do Simepar, o volume acumulado previsto é de 3,7 milímetros.

A previsão também indica umidade relativa do ar entre 71% e 98%, ventos de leste a 13 km/h e rajadas que podem alcançar 42 km/h. Apesar da possibilidade de chuva em diferentes regiões do Paraná, o boletim estadual não aponta risco de eventos meteorológicos severos neste domingo.