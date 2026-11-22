O domingo (22) será marcado pelo predomínio de instabilidade e ocorrência de chuva em Apucarana, com temperaturas amenas que variam entre a mínima de 22°C e a máxima de 26°C. A nebulosidade permanece intensa ao longo do período, mantendo a sensação de tempo abafado e reduzindo a amplitude térmica no município.

De acordo com os dados meteorológicos, a probabilidade de precipitação atinge 98%, com volume acumulado estimado em 12,6 milímetros. A umidade relativa do ar apresenta índices elevados, oscilando entre 80% e 99%, enquanto os ventos sopram na direção nordeste a uma velocidade média de 9 km/h, mas com rajadas que podem alcançar até 41 km/h.