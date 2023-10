Domingo será chuvoso em Apucarana, aponta Simepar

Siga o TNOnline no Google News

Apucarana deve registrar chuva durante a manhã e tarde deste domingo (29), de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Segundo o instituto meteorológico, o dia amanheceu com a mínima de 21º C. Pela tarde, é possível que a temperatura alcance uma máxima de 25º C. O Simepar aponta ainda que a chuva deve parar apenas pela noite.

Pelo restante do Estado, o tempo seguiu bastante instável durante a madrugada. Foram registradas chuvas fortes, com muitos raios associados, entre o noroeste, sudoeste e o centro-sul paranaense.

Em Guarapuava, choveu perto de 30 mm até as 03 horas, enquanto em Santa Maria do Oeste foram quase 60 mm!

