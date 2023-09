'Domingo no Parque' é realizado com sucesso no Lago Jaboti

Pessoas de todas as idades participaram nesse domingo (17/09) no Lago Jaboti, em Apucarana, do “Domingo no Parque”, evento promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. O projeto tem como objetivo levar brincadeiras ao ar livre e de realizar atividades recreativas para todas as famílias do município.

“Estamos felizes com a realização do evento que foi um sucesso e superou todas as expectativas. Tivemos uma bela manhã de domingo e foi muito gratificante de ver pais e filhos se divertindo nessa atividade que contou com o apoio total do prefeito Junior da Femac. Com certeza faremos outros encontros desse porte para a nossa comunidade”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

No “Domingo no Parque” foram realizadas várias atividades como apresentações de tai chi chuan, kung fu, ritbox, dança, alongamento, circuito recreativo, com xadrez gigante, tênis de mesa, peteca, entre outras brincadeiras. Também fazendo parte do evento as pessoas receberam dicas de nutrição e de alimentação saudável, realizaram teste de glicemia e fizeram aferição de pressão arterial.

A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família fez apresentação dos serviços que são realizados no município e a Secretaria de Agricultura distribuiu mudas.

“Foi um evento excelente, resgatando muitas brincadeiras da nossa infância e aproximando pais e filhos. Fico na torcida para que outra atividade como essa possa ser realizada na cidade”, frisa o vendedor Luiz Carlos Ribeiro Lopes.

“A minha família curtiu e se divertiu muito com as brincadeiras, principalmente as crianças. Todos estão de parabéns pela iniciativa e que outros eventos voltem a acontecer para que toda a cidade possa aproveitar”, disse Tatiane Pascutti, auxiliar de produção.

“As minhas netas aproveitaram ao máximo e tiveram um dia diferente. O evento foi maravilhoso, pois nos divertimos muito, conhecemos outras pessoas e fizemos novas amizades”, comenta a dona de casa, Dolores Rodrigues.

Estiveram presentes no evento a secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli, a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, o secretário de Agricultura, Gerson Canuto e o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), Ivan Silva.

A atividade foi desenvolvida em parceria com a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e das secretarias da Mulher e Assuntos da Família e da Agricultura e contou com o apoio da Guarda Municipal, da Faculdade de Apucarana (FAP) e do Serviço Social do Comércio (SESC).

