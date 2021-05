Domingo frio com temperatura mínima de 12ºC em Apucarana

Continua após publicidade

Os apucaranenses perceberam que está cada dia mais frio no município. Conforme informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), este domingo (9) amanheceu com 12ºC. Mas o clima frio não deve permanecer durante todo o dia, com possibilidade de máxima de 24ºC.

Ainda conforme o Simepar, o frio mais expressivo novamente fica concentrado nas regiões Centro-Sul e Campos Gerais. De tarde, o sol aparece entre nuvens com tempo ligeiramente mais agradável que no sábado. Na faixa norte, o vento predomina de leste com intensidade fraca a ocasionalmente moderada e deixa a sensação de frio.