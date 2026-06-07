Domingo em Apucarana terá tempo seco; máxima deve chegar a 22 ºC

Os moradores de Apucarana podem esperar um domingo (7) de tempo estável e sem chuvas. Segundo os dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia será marcado pelo clima típico de outono: manhã e noite mais frias, com a tarde agradável.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (07) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Logo às 7h da manhã, os termômetros da cidade registravam 12º C. Ao longo do dia, a temperatura sobe aos poucos. O momento mais quente será no início da tarde, entre as 13h e 15h, quando a máxima atinge os 22 ºC. Assim que o sol começar a baixar, o clima volta a esfriar rapidamente, e a noite deve terminar com temperaturas na casa dos 12 ºC. A mínima prevista para este domingo é de 10 ºC.

Sem previsão de chuva

Quem planeja atividades ao ar livre não precisa se preocupar com o guarda-chuva. A probabilidade de precipitação é de 0%. O tempo seco também impacta a umidade relativa do ar, que deve variar bastante ao longo do dia: de 88% nas horas mais frescas a apenas 42% no meio da tarde.

Os ventos sopram de forma leve pela cidade, com velocidade média de 4 a 6 km/h e rajadas que não devem ultrapassar os 7 km/h. O sol, que nasceu às 07h03, se despede dos apucaranenses às 17h48.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



