Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
SIMEPAR

Domingo em Apucarana terá tempo seco; máxima deve chegar a 22 ºC

Não há previsão de chuva para este domingo, de acordo com a previsão do Simepar

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 08:14:54 Editado em 07.06.2026, 08:14:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Domingo em Apucarana terá tempo seco; máxima deve chegar a 22 ºC
Autor Não há previsão de chuva, mantendo-se o cenário de tempo seco e firme - Foto: TNOnline

Os moradores de Apucarana podem esperar um domingo (7) de tempo estável e sem chuvas. Segundo os dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia será marcado pelo clima típico de outono: manhã e noite mais frias, com a tarde agradável.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (07) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Logo às 7h da manhã, os termômetros da cidade registravam 12º C. Ao longo do dia, a temperatura sobe aos poucos. O momento mais quente será no início da tarde, entre as 13h e 15h, quando a máxima atinge os 22 ºC. Assim que o sol começar a baixar, o clima volta a esfriar rapidamente, e a noite deve terminar com temperaturas na casa dos 12 ºC. A mínima prevista para este domingo é de 10 ºC.

Sem previsão de chuva

Quem planeja atividades ao ar livre não precisa se preocupar com o guarda-chuva. A probabilidade de precipitação é de 0%. O tempo seco também impacta a umidade relativa do ar, que deve variar bastante ao longo do dia: de 88% nas horas mais frescas a apenas 42% no meio da tarde.

Os ventos sopram de forma leve pela cidade, com velocidade média de 4 a 6 km/h e rajadas que não devem ultrapassar os 7 km/h. O sol, que nasceu às 07h03, se despede dos apucaranenses às 17h48.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana atividades ao ar livre clima de outono previsão do tempo temperatura umidade relativa do ar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV