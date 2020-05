Domingo do sol e sem previsão de chuva em Apucarana

O domingo é ensolarado em praticamente todo o Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o frio está perdendo força, ocorre rápido aquecimento nas próximas horas e a tendência é da tarde ser bem agravável na maioria das regiões. Mais um dia sem chuva em todas as regiões do Paraná. Em Apucarana e região, a máxima deve atingir 26 ºC e a mínima 12 ºC.

Na segunda-feira uma nova área de instabilidade começa a se formar sobre a região do Paraguai, assim como uma frente ia desloca-se sobre a costa do Rio Grande do Sul. Mas ainda não mudam a persistente estabilidade que se encontra sobre as regiões paranaenses. Não há previsão de chuvas e as temperaturas ficam um pouco mais elevadas.

Segundo o Simepar, há 97% de probabilidade de chover quarta-feira (13), em Apucarana e região.