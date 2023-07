Domingo deve ser ensolarado em Apucarana, diz Simepar

Este domingo (2) será de tempo estável em Apucarana, norte do Paraná, conforme aponta o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). De acordo com o instituto meteorológico, o dia deve contar com o predomínio do sol e temperaturas agradáveis na Cidade Alta.

O sol nasce por volta das 7h e deve se pôr em torno das 18h. Com a presença dele, as temperaturas se elevam rapidamente.

Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, os termômetros obtiveram a mínima de 13°C no município. Mas, como esquenta na cidade, os valores ampliam e chegam à casa dos 23°C por volta das 15h.

Paraná

O Simepar indica que a madrugada foi de tempo estável nas diversas regiões paranaenses. Na região leste do estado, ainda por conta a circulação dos ventos, a nebulosidade segue presente. As temperaturas estão variando entre 18º C no noroeste e 10º C no sul do estado, em Curitiba os termômetros registram 13º C.

