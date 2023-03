Domingo deve ser chuvoso em Apucarana e região

Da Redação

O domingo (12) deve ser de tempo instável em Apucarana e cidades da região, de acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Existe previsão de chuva para boa parte do dia.

Ainda conforme o Simepar, a temperatura deve chegar na casa dos 24ºC. O domingo será de poucas mudanças nas condições do tempo no Paraná. Os índices de instabilidade continuam bastante elevados, por isso, teremos mais um dia com chuvas em boa parte do estado. O risco de temporais localizados segue alto, principalmente a partir da tarde.

Condições do Tempo 48h

A semana começa ainda com tempo instável nas diversas regiões do Paraná. Com os índices de instabilidades ainda elevados sobre o estado, as condições seguem favoráveis a pancadas de chuvas a qualquer hora do dia, principalmente no interior do estado. As temperaturas não apresentam grandes elevações no decorrer do dia.

