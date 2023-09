Domingo deve registrar temperaturas perto dos 35ºC em Apucarana

Apucarana, no norte do Paraná, deve registrar temperaturas elevadas neste domingo, perto dos 35ºC. É o que prevê o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR). Segundo o instituto, o frio perdeu força e as temperaturas devem aumentar gradativamente com o passar dos dias, com possibilidade de ultrapassar 40ºC no próximo fim de semana em Apucarana e região.

Conforme o Simepar, neste domingo (17) o tempo segue estável em todo o Paraná. No amanhecer, temperaturas ligeiramente mais baixas no sul paranaense, com valores perto dos 10°C. Alguns nevoeiros ainda podem se formar entre a RMC e o litoral no início da manhã. Com presença de sol, espera-se uma tarde bem aquecida nas diversas regiões do estado. O destaque, neste caso, fica por conta do setor norte, com previsão de máximas perto dos 35°C.

