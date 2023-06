Domingo de tempo estável em Apucarana e região; veja a previsão

O domingo (4) será mais um dia típico do outono em todas as regiões paranaenses. Durante a noite e madrugada faz frio nas regiões serranas do Estado e nos setores Sul, Centro, Campos Gerais e RMC há formação de nevoeiros que reduzem a visibilidade do ar. No período diurno o sol brilha e o tempo fica agradável, principalmente no período da tarde, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

continua após publicidade

Ao amanhecer, Apucarana registrou 13ºC, durante a tarde a temperatura deve chegar aos 24ºC.

Condições do Tempo 48h

Nesta segunda-feira há o deslocamento de uma frente fria pelo oceano, na altura do Sul do Brasil. Este sistema é bem fraco, ou seja, provoca pouca chuva no continente. Contudo, contribui para mudança na direção dos ventos, que passam a sopra de sul/sudeste a partir da tarde no Paraná. Nestas condições observa-se um aumento de nuvens entre os Campos Gerais, RMC e o litoral paranaense, com pequena possibilidade de garoa. Ainda faz um pouco de frio no amanhecer, e esquenta à tarde.

continua após publicidade

13º C 24º

Siga o TNOnline no Google News