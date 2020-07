Domingo com céu nublado e máxima de 25 ºC em Apucarana e região

Continua após publicidade

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o domingo (14) segue com céu nublado, mas sem previsão de chuva, em Apucarana e região. As temperaturas devem variar entre 16ºC e 25ºC ao longo do dia e noite. Na segunda-feira (15), o Simepar não prevê grandes variações no clima e tempo da região, que deve alcançar máxima de 24ºC e mínima de 14ºC.

Chuva e frio no sul do Paraná

Ao longo do domingo a frente fria se afasta gradativamente da Região Sul. No Paraná o céu fica com mais nuvens, com possibilidade ainda de algum chuvisco/chuva fraca perto do Oceano e pancadas de chuva isoladas no oeste/noroeste. Entre os Campos Gerais, RMC e Litoral as temperaturas se elevam lentamente durante o dia, com baixa amplitude térmica (pouca variação) e sensação de frio.